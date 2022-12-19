Почти половина латвийцев считает лишение "Дождя" лицензии правильным

45,6% латвийцев считают, что решение Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию телеканала "Дождь" было правильным или скорее правильным, свидетельствует опрос SKDS, проведенный по заказу передачи Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?").

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Полностью правильным решение NEPLP считает 26,1% респондентов, скорее правильным — 19,5%, скорее неправильным — 16,1%, полностью неправильным — 13,5%. 15,7% опрошенных ответили, что их не интересует эта тема, а 9,1% затруднялись с ответом.

Результаты опроса сильно отличались для людей из латышскогоговорящих и русскоговорящих семей.

Люди из латышских семей чаще считают решение регулятора правильным. Полностью правильным его назвали 34,4%, скорее правильным — 24,4%, скорее неправильным 15,5% и полностью неправильным — 6,8%. 10% не интересовались темой и 9% затруднялись с ответом. Всего было опрошено 617 латышскоговорящих.

Среди русскоязычных большой процент тех, кто заявил, что не интересуется темой — 24,7%. 12,2% опрошенных русскоязычных считают решение регулятора полностью правильным, 11,4% — скорее правильным, 17,2% — скорее неправильным и 24,9% — полностью неправильным. 9,6% затруднялись с ответом. Всего было опрошено 375 человек из русскоговорящих семей.

Чаще всего решение NEPLP поддерживают люди от 18 до 34 лет, не поддерживали — от 45 до 54. Поддерживающие NEPLP — это студенты, школьники, предприниматели и специалисты.

6 декабря NEPLP аннулировал лицензию "Дождя", мотивируя это угрозой госбезопасности. Это произошло вскоре после выхода скандального эфира, в котором ведущий призвал сообщать о проблемах со снабжением в российской армии и сказал, что они таким образом уже многим помогли. Кроме того, среди нарушений "Дождя" отмечалось отсутствие аудиодорожки на латышском языке, изображение Крыма на карте российским и слова "наша армия" по отношению к российской армии.