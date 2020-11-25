Почти половина новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге, растет заболеваемость в Даугавпилсе и Кекавском крае

Почти половина из 580 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зарегистрирована в Риге, а также относительно быстрый рост заболеваемости наблюдается в Даугавпилсе и Кекавском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая, в Даугавпилсе 63, в Кекавском крае — 29, в Краславском — 13, в Марупском — 12, в Юрмале — 11, в Кулдигском и Саласпилсском краях — по восемь.

Больше всего случаев заболевания за две последних недели зарегистрировано в Риге — 2393. В Даугавпилсе этот показатель составляет 585 случаев, в Юрмале — 139, в Елгаве — 135, в Краславском крае — 114, в Кекавском крае — 112, в Марупском крае — 111, в Саласпилсском крае — 104, в Салацгривском крае — 102.

116 человек, у которых в минувшие стуки подтвержден коронавирус, входят в возрастную группу от 30 до 39 лет, 114 — от 50 до 59 лет, 104 — от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.