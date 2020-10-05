Почти половина вчерашних случаев Covid-19 зарегистрирована в Даугавпилсе и его окрестностях
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Из 40 выявленных накануне случаев коронавируса 19 выявлены в Даугавпилсе и его окрестностях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В самом Даугавпилсе 16 новых заболевших, четыре — в Дагавпилсском крае, ещё два — в Краславском крае. Сейчас болеет 141 давгувпилчанин и 15 жителей Даугавпилсского края.

В Риге восемь новых заболевших, сейчас болеют 277 человек.

В Кулдигском крае, где недавно была вспышка, всего один новый заболевший, общее число достигло 92. В Айзпутском крае зарегистрированы три новых заболевших, также есть заболевшие в Кокнесском, Смилтенском, Сигулдском, Гаркалнском, Лиелвардском и Озолниекском краях.

Из новых заболевших 12 принадлежат возрастной группе от 40 до 49 лет, девять — от 60 до 69 лет, восемь — от 50 до 59.

Как сообщалось, за сутки проведено 1748 тестов, результаты 40 из них были положительными.

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