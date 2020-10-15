Почти половина выявленных за прошедшие сутки новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге

Почти половина или 52 выявленных за прошедшие сутки новых случая Covid-19 зарегистрированы в Риге, что увеличило общее число больных новым коронавирусом в столице до 668 человек, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Даугавпилсе зарегистрировано 16 новых случаев заражения, в настоящее время в этом самоуправлении известно о 268 больных. В Краславском крае зарегистрировано девять новых инфицированных, что увеличивает общее количество проживающих там лиц с Covid-19 до 75 человек.

Как в Екабпилсе, так и в Кекавском крае зарегистрировано по четыре новых случая заражения. Общее количество пациентов с Covid-19 в Екабпилсе достигло 29, а в Кекавском крае — 16 человек. В Кулдигском крае за прошедшие сутки зарегистрировано трое инфицированных, общее количество заболевших там достигло 106 человек.

Новые случаи Covid-19 за прошедшие сутки зарегистрированы также в Юрмале, Лиепае, Резекне, Олайнском, Айзпутском, Саласпилсском, Талсинском, Бабитском, Стопиньском, Лиелвардском, Царникавском, Прейльском, Ройском, Энгурском, Ливанском, Дагдском и Икшкильском краях.

Из людей, у которых заболевание выявлено за прошедшие сутки, 25 относятся к возрастной группе от 30 до 39 лет, 19 — к группе от 10 до 19 лет, по 17 — к группам от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет. В других возрастных группах инфицированных меньше.