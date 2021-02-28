Почти половина жителей не знают обо всех возможностях возврата переплаченного налога
Foto: LETA

В этом году большинство или 73% опрошенных выражают готовность вернуть часть переплаченного подоходного налога с населения. В целом жители хорошо проинформированы о возможности декларировать расходы на лечение и образование, однако часто не знают о других возможностях, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank.

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На вопрос, какие оправданные расходы жители Латвии планируют включить в декларацию, большинство уверенно указывают на расходы на медицинские услуги — подобные траты включить в свою годовую декларацию о доходах намерены 78% жителей. Но значительно реже упоминается замысел декларировать взносы в 3-й пенсионный уровень (25%) и возвращать переплату налога, возникшую из-за меньшего необлагаемого минимума, чем фактически полагается в течение года (25%). Меньше всего таких опрошенных, которые в своей декларации планируют указать пожертвования (5%), не примененные льготы за находящихся на иждивении (6%), а также расходы на кружки по интересам для детей(10%).

"Только один процент подателей деклараций говорит, что сделает это впервые. И это еще одно свидетельство того, что подача деклараций и возврат переплаченного налога — ежегодный обряд персональной финансовой гигиены. По данным опроса, запрос возврата налога чаще всего не планируется по объективным причинам. Например, нет декларируемых расходов или же не платился подоходный налог. Видно, что знания и мотивация раз в год пополнить свой поток входящих денег становятся все больше, однако не хватает информированности о различных возможностях возврата налогов. Особенно это обозначилось в возрастной группе до 30 лет, где информированность существенно ниже, чем в других возрастных сегментах. Части нынешних подателей деклараций осознание всех возможностей могло бы позволить увеличить возвращаемые суммы", — поясняет эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

В целом жители лучше всего знают о возможности вернуть переплату подоходного налога с населения за расходы на лечение (92%) и образование (82%). Однако возможности возврата налога этими видами расходов не исчерпываются. Почти половина населения не знает, что в спектр оправданных расходов включены также премиальные платежи по полису страхования здоровья. Кроме того, переплата налога может образоваться в случаях, когда полный год не было рабочего стажа и не использован весь годичный необлагаемый минимум или тогда, когда льгота за находящегося на иждивении не применена в момент выплаты зарплаты. Более трети опрошенных не знают о возможности вернуть часть налога за сделанные в 3-й пенсионный уровень или накопления со страхованием жизни взносы, пожертвования организациям общественного блага, расходы на освоение детьми лицензированного образования по интересам, а также в ситуациях, когда применяемый в течение года необлагаемый минимум был меньше, чем фактически полагается.

Жители положительно оценивают последние изменения в сфере оправданных расходов, когда вместо прежних 215 евро установлен лимит расходов в размере 600 евро на лечение, образование и пожертвования, при этом в него включены также расходы на стоматологию и плановые операции. 52% опрошенных признают, что при таких условиях возвращаемая сумма налога неизменна или даже возросла, к тому же 16% указывают, что такие условия позволили вернуть существенно большую часть переплаченного налога. Каждый пятый податель декларации к внесенным изменениям относится критически, поскольку в их результате полученный за год возврат уменьшился.

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