Почти треть вакцинированных на этой неделе сделали прививку Johnson&Johnson
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Почти треть вакцинированных за последние два дня людей или 3392 человека сделали прививку Johnson&Johnson или Janssen. Во вторник в целом вакцину получили 4970 человек, свидетельствует обобщенная Государственной службой здравоохранения (NVD) информация.

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В понедельник, 27 сентября, вакцину Johnson&Johnson получил 1941 человек, а во вторник — 1478 жителей.

Во вторник, 28 сентября в Латвии в целом вакцинировано 4970 человек, однако это меньше, чем в минувший вторник, когда прививку от коронавируса получили 6250 человек. Темпы вакцинации остаются низкими, однако статистика NVD за последние два дня еще может измениться, поскольку не все медики своевременно регистрируют данные о вакцинации.

Во вторник в Латвии 1645 человек получили первую вакцину от Covid-19, 1824 жителя — вторую, а 1478 человек были вакцинированы Johnson&Johnson.

На этой неделе также зарегистрировано 29 случаев ревакцинации. В понедельник шесть человек получили бустерную дозу Pfizer/BioNTech, во вторник таких ревакцинацию этим препаратом сделали 18 жителей. В понедельник также четыре человека получили бустерную дозу Moderna и один был привит AstraZeneca.

На сегодняшний день курс ревакцинации прошли 99 человек с ослабленным иммунитетом.

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Pfizer/BioNTech Коронавирус Вакцинация
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