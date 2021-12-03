Почти три тысячи латвийцев столкнулись с перебоями в электроснабжении

Из-за сильных снегопадов в некоторых местах Латвии зафиксированы повреждения электросети. Сегодня утром перебои в электроснабжении были у трех тысяч клиентов Sadales tīkls, сообщила агентству LETA представитель компании Алина Козловска. Больше всегоэто коснулось жителей Екабпилсского, Баусского и Марупского края.

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Электроснабжение нарушается из-за деревьев, которые ломаются под тяжестью снега и повреждают линии электропередачи, объяснили в Sadales tīkls. Оперативные рабочие бригады компании уже устраняют повреждения.

Sadales tīkls призывает быть внимательными, находясь вблизи линий электропередачи. Если вы заетили опасную ситуацию, например, дерево, упавшее на линию электропередачи или поврежденные провода, важно немедленно проинформировать Sadales tīkls. Для этого нужно позвонить по бесплатному круглосуточному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу 112.

Следить за ситуацией в электросети можно на сайте sadalestikls.lv, там доступна информация об уже зарегистрированных повреждениях. Если повреждение по конкретному адресу есть в системе, это значит, что специалисты уже работают над устранением проблемы, и о ней не нужно сообщать повторно.