Почти три тысячи молодых людей из Латвии стали донорами крови

Завершилась акция Asins Draugi (Друзья по крови), которую этой осенью проводил Государственный центр доноров крови (VADC). Цель — привлечь молодых людей к донорству крови и призвать их жертвовать кровь вместе с друзьями. За время акции кровь сдал 2 391 молодой человек.

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В период акции с 22 сентября по 22 ноября кровь сдали 8393 человек. Из них 2391 человек или 28,5% — молодежь 18-30 лет. Среди молодых доноров 47.9% — женщины, а 52.1% — мужчины. 619 или 25.9 % молодых доноров сдавали кровь впервые.

Молодежь чаще идет сдавать кровь вдвоем или большой компанией, поэтому и появилась идея акции "Друзья по крови". В рамках кампании донорство крови предлагалось как идея для свидания, вызов другу или совместное приключение.

"Из-за эпидемиологических ограничений и дистанционного обучения мы не смогли осуществить все запланированные поездки в учебные заведения, но мы рады, что молодые люди откликнулись на призыв. За два месяца VADC стал популярным местом, где молодые люди не только укрепляют свои узы дружбы, но и спасают жизни тяжелобольных пациентов", — сказала директор VADC Эгита Поле.

Не смотря на то, что акция завершилась, VADC призывает жителей продолжать сдавать кровь и помогать врачам в борьбе за жизни. Больше информации о донорстве крови в Латвии можно получить на сайте http://www.donors.lv