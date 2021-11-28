Почти три тысячи молодых людей из Латвии стали донорами крови
Foto: Publicitātes attēli

Завершилась акция Asins Draugi (Друзья по крови), которую этой осенью проводил Государственный центр доноров крови (VADC). Цель — привлечь молодых людей к донорству крови и призвать их жертвовать кровь вместе с друзьями. За время акции кровь сдал 2 391 молодой человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В период акции с 22 сентября по 22 ноября кровь сдали 8393 человек. Из них 2391 человек или 28,5% — молодежь 18-30 лет. Среди молодых доноров 47.9% — женщины, а 52.1% — мужчины. 619 или 25.9 % молодых доноров сдавали кровь впервые.

Молодежь чаще идет сдавать кровь вдвоем или большой компанией, поэтому и появилась идея акции "Друзья по крови". В рамках кампании донорство крови предлагалось как идея для свидания, вызов другу или совместное приключение.

"Из-за эпидемиологических ограничений и дистанционного обучения мы не смогли осуществить все запланированные поездки в учебные заведения, но мы рады, что молодые люди откликнулись на призыв. За два месяца VADC стал популярным местом, где молодые люди не только укрепляют свои узы дружбы, но и спасают жизни тяжелобольных пациентов", — сказала директор VADC Эгита Поле.

Не смотря на то, что акция завершилась, VADC призывает жителей продолжать сдавать кровь и помогать врачам в борьбе за жизни. Больше информации о донорстве крови в Латвии можно получить на сайте http://www.donors.lv

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи