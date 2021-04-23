Почти во всех центрах массовой вакцинации запись на выходные заполнена

В Риге, Даугавпилсе, Юрмале и Вентспилсе не осталось свободных мест для записи на вакцинацию от Covid-19, сообщила агентству LETA представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда. Свободные места есть только в Цесисе.

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Записаться на вакцинацию на этих выходных могут жители, входящие в приоритетные группы. В центрах массовой вакцинации будут доступны 6500 доз вакцины производства BioNTech/Pfizer.

Запись происходит через портал manavakcina.lv, где жители теперь могут выбрать место и время вакцинации. Некоторым жителям для записи потребуется электронное направление от семейного врача.

Приходить в центры массовой вакцинации можно только после получения подтверждения записи от manavakcina.lv. Минздрав призывает являться не раньше, чем за 15 минут до указанного в записи времени.