Почти все заболевшие за последние сутки пациенты с Covid-19 — жители Риги

Семь из восьми пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19 за последние сутки, зарегистрированы в Риге, сообщает LETA со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Общее число заболевших в Риге, с учетом последних семи пациентов, возросло до 488 человек.

Известно, что пять из восьми выявленных за последние сутки заболевших коронавирусом жителей Латвии — это постояльцы рижского центра социальной опеки Gaiļezers.

Тестирование на Covid-19 в этом центре началось после того, как 29 апреля заболевание Covid-19 было обнаружено у одного из постояльцев центра. В общей сложности в этом учреждении обнаружены семь человек с коронавирусом.

SPKC продолжает проводить в этом заведении необходимые эпидемиологические меры. На наличие заболевания проверяются постояльцы и сотрудники центра, выполняются карантинные мероприятия.

За последние сутки тесты на Covid-19 сдали 1143 человека, при этом было выявлено восемь новых случаев заболевания, свидетельствуют данные SPKC.

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 64 245 анализов, Covid-19 подтвержден у 879 человек. 348 человек уже выздоровели, а 16 человек — скончались.