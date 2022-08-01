Поcле школы 68% молодых людей продолжают учебу, а 21% — работают

45% опрошенных выпускников школы продолжили учебу, 23% — совмещают учебу и работу, а 21% решили только работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской школы удаленного обучения и агентством Norstat. Еще 2% выпускников отмечают, что после школы ни учились, ни работали, и столько же участников опроса отметили, что не заканчивали школу.

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Данные исследования показывают, что респонденты чаще выбирают остаться учиться или работать в Латвии — только 4% указали, что начали учебу за границей после окончания школы, а 2% — что работают за пределами Латвии.

Женщины чаще совмещают работу и учебу (24%), чем мужчины (21%), но мужчины чаще предпочитают начинать работу без учебы (22%).

Если смотреть на данные опроса по регионам, чаще всего совмещают учебу с работой жители Риги (26%), а реже всего это делают жители Видземе (15%) и Земгале (19%). Жители Видзема чаще всего (30%) указывали, что сразу после окончания школы начали работать, не учась.

Чтобы узнать о наиболее распространенных планах латвийцев после окончания средней школы, Европейская средняя школа дистанционного обучения провела опрос в сотрудничестве с исследовательским центром Norstat. В нем случайным образом опросили 1000 респондентов по всей Латвии.