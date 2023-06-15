Под Елгавой крупный лесной пожар — горят около пяти гектаров леса
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В Валгундской волости Елгавского края горит лес, площадь пожара — не менее пяти гектаров, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Государственную лесную службу.

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В тушении участвуют Государственной лесной службы, Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), Latvijas Valsts meži, а также предприниматели с тяжелой техникой.

Накануне Государственная лесная служба предупреждала, что из-за засухи лес сейчас "сухой, как порох", а потому достаточно одной искры, чтобы он загорелся.

С 1 мая во всех лесах Латвии объявлен пожароопасный период. Запрещено выкидывать горящие предметы, передвигаться по лесу и болотам на механизированных транспортных средствах вне дорог, разжигать костры в неположенных местах, а также совершать любые другие действия, которые могут привести к пожару. За несоблюдение ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность.

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