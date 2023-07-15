Под Краславой выявлена вспышка африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена еще на свиноводческой ферме в районе Краславы, сообщили агентству LETA представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

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Ферма с шестью свиньями в Цесвайнской волости находится в карантинной зоне, которая была установлена в пятницу, 14 июля, в этой же самой волости вокруг другой пораженной чумой фермы с 44 свиньями.

PVD проводит меры по контролю и сдерживанию заболевания, а также эпидемиологическое расследование на обеих фермах, пострадавших от чумы свиней, в Цесвайнской волости. В целях ликвидации очага вспышки и предотвращения дальнейшего распространения заболевания будут ликвидированы все свиньи на фермах.

PVD подозревает еще одну вспышку АЧС на ферме домашних свиней в стороне Краславы. Там сейчас берут образцы для лабораторных исследований для подтверждения диагноза.

Чуть более двух недель назад первый в этом году случай чумы был выявлен в свинофермах в Гулбенском крае, соседствующих с Мадонским краем. Там пришлось ликвидировать 101 свинью.

Самую большую угрозу для загонов домашних свиней представляют дикие кабаны.

Директор Департамента ветеринарного надзора PVD Кристине Ламберга подчеркнула, что единственное, что может защитить домашних свиней от этого заболевания, это строгое соблюдение биобезопасности в загоне.

"Это означает — никаких зеленых кормов, никаких "лакомств" для свиней с огорода, никаких остатков продуктов и полная изоляция домашних свиней от диких животных", — пояснила Ламберга.

Также с подстилкой — стружкой, соломой или сеном — следует быть очень осторожными и использовать ее можно только в том случае, если они содержатся в амбарах. При входе в свинарник необходимо сменить и продезинфицировать обувь, нельзя пользоваться рабочими инструментами, тачками, ведрами и другим инвентарем, используемым в свинарнике, на улице, не допускать прямого и косвенного контакта домашних свиней с дикими животными, не допускать посетителей.

Если свиньи выглядят нездоровыми, следует немедленно вызвать ветеринара, напоминает PVD.

Вирус АЧС быстро распространяется и очень опасен, поэтому в случае вспышки необходимо ликвидировать всех свиней в загоне. Кроме того, вокруг хозяйства, пораженного АЧС, определяется карантинная зона. Хозяйства в этом районе будут подвергаться усиленным проверкам, а расположенным в этом районе сараям будет запрещено перемещать свиней с фермы на ферму, а также вывозить свиней и свинину с этой территории.

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В этом году африканская чума свиней была обнаружен у 301 дикого кабана в 23 регионах Латвии.

Особую внимательность нужно проявлять свиноводам в следующих регионах: Алуксннском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южно-Курземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславком, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмииерском, Вараклянском и Вентспилсском краях. Именно в этих регионов фиксируется наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.