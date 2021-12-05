Под Лиепаей открыли памятник бойцам Красной Армии
Foto: infoliepaja.lv

На Братском Воинском захоронении воинов Красной Армии в местечке Капседе под Лиепаей открыт новый памятник. Памятник установлен благодаря Генеральному консульству России в Лиепае при поддержке Посольства России, а также в сотрудничестве с местными самоуправлениями, Комитетом Братских кладбищ Латвийской Республики и ряда общественных организаций.

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Как отмечает портал InfoLiepaja, в мероприятии приняли участие российские дипломаты, общественно-политические активисты, депутат Европейского парламента и Лиепайской городской думы, представители национальных общин и Латвийского Комитета Братских кладбищ.

По данным издания, до 2018 года на месте установленного сейчас памятника ранее стоял другой — созданный знаменитым латышским скульптором Карлисом Зале. В 30-х годах прошлого века, во времена первой независимости Латвии, жители города Алоя собрали народные пожертвования и планировали установить памятник в честь своих воинов, отдавших жизни в борьбе за независимость. Однако в то время сделать это не удалось. В итоге, уже в советское время памятник латышским солдатам был установлен на Воинском захоронении в Приекуле, а затем в Капседе.

После обращения в Генконсульство РФ в Лиепае со стороны Комитета Братских кладбищ и МИД Латвии российские дипломаты дали свое согласие на перенос памятника в город, где планировалась его установка почти век назад.

В результате советское воинское захоронение почти три года оставалось без монумента. В результате переговоров компромисс был найден, и 27 ноября новый памятник в Капседе был открыт.

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