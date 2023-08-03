Под Ляудоной в приусадебном хозяйстве выявлена вспышка АЧС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие африканской чумы свиней (АЧС) у свиньи в одном из приусадебных хозяйств в Ляудонской волости Мадонского края, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

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Это уже шестая вспышка АЧС в Латвии среди свиней в этом году.

В хозяйстве содержалась только одна свинья.

PVD призывает владельцев свиней строго соблюдать биобезопасность в своих хозяйствах и на фермах — не выпускать свиней на улицу и не допускать их контакта с дикими животными, не давать свиньям зеленые корма, овощи и фрукты из своего хозяйства. Перед входом в хлев необходимо сменить одежду и продезинфицировать обувь, а используемый в хлеву инвентарь нельзя использовать за его пределами.

PVD напоминает, что биобезопасность должна соблюдаться на всех латвийских фермах, независимо от количества свиней, и особенно строго в Алукснском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южно-Курземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумсском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, так как в этих регионах наблюдается наибольшее количество случаев заражения кабанов.

На прошлой неделе АЧС была обнаружена у 45 кабанов, неделей ранее — у 82.

Всего в этом году АЧС в Латвии выявлена уже у 428 кабанов в 104 волостях 24 краев.

АЧС в Латвии распространяется с 2014 года.

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