Под Саласпилсом для Rail Baltica могут построить двухэтажный мост

Rail Baltica будет проходить через Саласпилсский край и будет пересекать Даугаву. Для нее могут построить отдельный мост, а рядом мост для машин, но более вероятен вариант, что будет построен первый в Балтии двухэтажный мост. Об этом сообщает программа "Сегодня вечером" на телеканале LTV7.

Решение должно быть принято уже в конце мая.

"Проектировщики разработали два варианта, две альтернативы, которые мы обсуждаем с министром сообщения. Один вариант — сохранить изначальный план, предусматривая для Rail Baltica отдельный мост, а рядом строить второй мост для машин. Второй вариант — двухэтажный мост. Сегодня министр дал более зеленый свет двухэтажному мосту", — объяснил Гирт Браманис, региональный руководитель RB Rail.

Строительство моста может начаться под Саласпилсом уже в 2023 году. Первый этаж будет для поездов, второй — для машин.

Как и при любом большом строительстве, без потерь не обойдется. Сейчас под Салапилсом на берегу Даугавы с обеих сторон от планируемых путей находятся жилые дома. Один из них построен совсем недавно, еще один пустует — его, скорее всего, снесут. А вот хозяйка третьего дома Майя — в неведении.

"Заговорили года три назад, когда уже показали, где пойдет дорога. К нам по поводу компенсации никто не обращался", — говорит она.

На участке, где Майя живет тридцать лет, уже успели взять образцы земли. Но что будет с домом, до сих пор не ясно. До отчуждения земли для нужд Rail Baltica дело еще не дошло. Майя покидать свой дом не хочет.