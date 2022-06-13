Под влиянием циклона вторник будет самым холодным днем недели

Во вторник из-за циклона в восточной части Латвии ожидаются не только сильные ливни, но и порывистый ветер и низкая температура воздуха, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ночью температура воздуха понизится до +8..+13 градусов, после обеда поднимется до +11..+13 градусов в восточных регионах страны и до +18..+20 градусов в Курземе. Прогнозы свидетельствуют о том, что вторник будет самым холодным днем этой недели.

Ветер ночью будет преимущественно слабым, днем усилится и будет дуть с северо-запада. В Латгалии ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

В Курземе ожидается солнечный вторник. В западной части страны только местами будут дожди, возможны грозы. На востоке Латвии ожидаются продолжительные и сильные дожди. Общее количество осадков до утра среды местами — с наибольшей вероятностью на востоке Латгалии и на стороне Алуксне — может превысить 70-100 миллиметров.

Как уже сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба предупредили о красном уровне угрозы надвигающихся наводнений в восточной части страны

В ближайшие сутки в Риге ожидается облачная погода, местами проливной дождь. Ночью будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха понизится до +12..+13 градусов; днем ожидается умеренный северо-западный ветер, температура воздуха — +16 градусов.