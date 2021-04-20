Подать заявку на смену имени или национальности и дальше можно будет удаленно

Правительство поддержало предложение Министерства юстиции сделать возможной удаленную подачу заявки на смену имени, фамилии или национальности. Такая возможность была введена во время пандемии и ее планируется использовать и дальше.

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За семь месяцев Департамент записи актов гражданского состояния получил 124 удаленных заявки — по почте и электронно.

Теперь в законе будет закреплена возможность делать это удаленно, по почте или в электронном виде. В последнем случае заявка должна быть подписана электронной подписью и должна быть отправлена с помощью официального электронного адреса либо с помощью портала Latvija.lv.