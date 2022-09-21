Поддержан законопроект об обеспечении услуг здравоохранения только задекларированным в Латвии жителям

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам в среду, 21 сентября, поддержала поправки к Закону "О финансировании здравоохранения", предусматривающие, что услуги здравоохранения будут доступны только жителям, задекларировавшим место жительство в Латвии, сообщает агентство LETA.

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Инициатор внесения поправок — Министерство здравоохранения.

Как пояснил на заседании парламентской комиссии министра здравоохранения Даниэль Павлютс (Attīstībai/Par!), законопроект предусматривает отказ от еще невведенной системы двух корзин здравоохранения. Это означает, что в Латвии по-прежнему будет одна единая корзина услуг здравоохранения, которые жителям погашаются из общих налоговых доходов.

Сейчас создалась ситуация, что люди, которые фактически живут или работают в другой стране, могут получать услуги здравоохранения в рамках государственного страхования здоровья в Латвии, говорится в аннотации к законопроекту.

Ранее планировалось ввести так называемую систему двух корзин услуг здравоохранения. Предусматривалась, что одна корзина будет основной, и подразумевать лишь минимум услуг. Вторая корзина предполагала должна была предусмотреть услуги, оплаченные в рамках государственного страхования здоровья. Однако введение такой системы решили отложить.

Уже сейчас законом предусмотрено, что каждый имеет право на получение экстренной медицинской помощи, и указанный принцип будет сохранен, подчеркивается в аннотации к законопроекту.

"Запланированные изменения в законе являются логичным шагом для обеспечения и ускорения доступности платных медицинских услуг для тех людей, которые задекларированы в Латвии, то есть для тех, кто действительно здесь живет и работает", — пояснил председатель комиссии Андрис Скриде( Attīstībai/Par!).

Политик от "Нового Единства" Карина Плока на заседании комиссии подчеркнула, что фискальные последствия законопроекта не отражены и что министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") еще выскажет свое мнение в соответствии с Регламентом Сейма.

Плока обратила внимание на то, что факт декларирования, предусмотренный законопроектом, не имеет прямого отношения к уплате налогов и что предлагаемые изменения могут иметь фискальные последствия, так как расширят круг получателей медицинских услуг.

Комиссия договорилась, что будет просить Сейм рассмотреть законопроект в срочном порядке, подавать поправки можно будет до середины октября.