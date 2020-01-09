"Поддержать хорошие соседские отношения". Кариньш отправится в Белоруссию на встречу с Лукашенко

На следующей неделе, 16 января, премьер-министр Кришьянис Кариньш с рабочим визитом отправится в Минск, где у него запланирована встреча с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

В ходе визита в Белоруссию Кариньш встретится с высшими должностными лицами государства, а также примет участие в собрании, посвященном организации чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

"Латвия заинтересована в поддержании хороших соседских отношений и более тесном экономическом сотрудничестве с Белоруссией. Совместно организуемый Латвией и Белоруссией чемпионат мира по хоккею является хорошей возможностью укрепить отношения стран", — сказал Кариньш.

Во время визита Кариньш встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом , чтобы обсудить сотрудничество стран , в том числе в области защиты окружающей среды, транспорта и логистики, а также ситуацию в регионе.