Поддержка пострадавшим от Covid-19 жителям и предпринимателям продолжится и в 2021 году

Некоторые действующие сейчас механизмы поддержки пострадавших от Covid-19 жителей и предпринимателей будут применяться и в 2021 году, постановили сегодня на совместном заседании правительство и совет по кризисному управлению.

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Предусматривается на полгода продлить срок, в течение которого предприниматели могут подавать заявки на продление срока уплаты налогов. В настоящий момент эта возможность предусмотрена до конца текущего года.

Также на полгода будет продлена возможность государственным и муниципальным учреждениям освобождать от арендной платы предприятия, общества и фонды.

Продлена возможность для работодателей более гибко применять закон о труде, платя работникам во время простоя 70%, а не 100% от зарплаты.

Продлены также срок, на который может быть отложена выплата основной суммы для получателей государственных кредитов, возможность переноса платежей для физических лиц в процессе неплатежеспособности, возможность установить более долгий срок для плана правовой защиты. Самоуправления в 2021 году будут иметь право установить другие сроки уплаты налога на недвижимость.

Окончательное решение по поправкам к закону примет Сейм.