Поддержка в 20 евро для сениоров и не только: кто ее получит и что для этого нужно сделать

Чтобы сократить расходы жителей на подорожавшие энергоресурсы, государство предоставит денежную поддержку некоторым группам жителей. Это касается пенсионеров, тех, кто получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом и других — им в период с 1 января по 30 апреля 2022 года Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать по 20 евро в месяц. Delfi рассказывает, кто получит такую поддержку, и как это будет происходить.

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Кто имеет право получить поддержку?

получатели пенсии по возрасту, инвалидности, специальной государственной пенсии, а также получатели пенсии по утрате кормильца, получатели пенсии по выслуге лет;

получатели пособия по уходу за ребенком-инвалидом или пособия на человека с инвалидностью, нуждающиеся в уходе;

совершеннолетние лица, которым присвоен статус беженца или альтернативный статус.

Кто получит поддержку автоматически?

Те, кто в период с 1 января 2022 года до 30 апреля 2022 года –

Получатели пенсии по возрасту, инвалидности или по утрате кормильца, в том числе получатели досрочной и авансовой пенсии;

Получатели пенсии за выслугу лет, которые достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но пенсия по возрасту не назначена;

Получатели пенсии за выслугу лет, которые не достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по возрасту, но имеют инвалидность;

Получатели специальной пенсии;

Получатели компенсации за потерю кормильца или потерю трудоспособности;

Получатели государственного социального пособия;

Получатели пособия по уходу за ребенком с инвалидностью или получатели пособия для людей с инвалидностью, которые нуждаются в уходе.



Те, кто получает выплаты от VSAA на банковский счет, поддержку за январь и февраль (в сумме 40 евро) получат в феврале. Если поддержку за январь и февраль в феврале не выплатят, ее выплатят в марте, вместе с мартовской поддержкой.

Те, кто получает пенсию, пособие или компенсацию от VSAA на дом, получат поддержку за январь, февраль и март (в сумме 60 евро) в марте, вместе с мартовской пенсией, пособием или компенсацией.

Кому нужно подать заявление в VSAA, чтобы получить поддержку?

Совершеннолетним жителям, которым присвоен статус беженца или альтернативный статус и которые достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости или у которых имеется инвалидность до достижения пенсионного возраста;

Жителям, которые получают служебную пенсию от Бюро по защите Сатверсме или Службы военной разведки и безопасности, и имеют инвалидность;

Жителям, которые получают государственное пособие социального обеспечения, выплата которого временно приостановлена.

Что нужно указать в заявлении VSAA

Имя, фамилию и персональный код заявителя;

Номер телефона или адрес электронной почты для связи;

Номер счета, на который перечислят поддержку.

Заявление нужно подать в течение шести месяцев с того момента, как закон о поддержке вступил в силу, то есть до 29 июля 2022 года, или с того дня, как у вас появилось право на поддержку в 20 евро в месяц (в период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2022 года).

Как подать заявление в VSAA, чтобы получить поддержку

Электронно, через официальный электронный адрес;

Электронно, по почте — pasts@vsaa.gov.lv (в этом случае заявление нужно подписать надежной электронной подписью);

Отправить по почте в любой из отделов VSAA, или поместить в специальный почтовый ящик, который находится в центрах обслуживания клиентов VSAA (это нужно сделать в рабочее время центров).

Здесь — пример заявления.

Во время чрезвычайной ситуации VSSA также принимает заявления, поданные через портал Latvija.lv, используя электронную услугу Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana.

Решение о назначении поддержки 20 евро в месяц VSAA принимает в течение 30 дней с момента получения заявления, а выплачивает поддержку — в течение 30 дней после принятия решения.

Что еще нужно знать?