Поддержка в 20 евро для сениоров и не только: кто ее получит и как это сделать

Чтобы сократить расходы жителей на подорожавшие энергоресурсы, государство предоставит денежную поддержку некоторым группам жителей. Это касается пенсионеров, тех, кто получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом и других — им в период с 1 января по 30 апреля 2022 года Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать по 20 евро в месяц. Delfi рассказывает, кто получит такую поддержку, и как это будет происходить.
Кто имеет право получить поддержку?
- получатели пенсии по возрасту, инвалидности, специальной государственной пенсии, а также получатели пенсии по утрате кормильца, получатели пенсии по выслуге лет;
- получатели пособия по уходу за ребенком-инвалидом или пособия на человека с инвалидностью, нуждающиеся в уходе;
- совершеннолетние лица, которым присвоен статус беженца или альтернативный статус.
Кто получит поддержку автоматически?
Те, кто в период с 1 января 2022 года до 30 апреля 2022 года –
- Получатели пенсии по возрасту, инвалидности или по утрате кормильца, в том числе получатели досрочной и авансовой пенсии;
- Получатели пенсии за выслугу лет, которые достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но пенсия по возрасту не назначена;
- Получатели пенсии за выслугу лет, которые не достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по возрасту, но имеют инвалидность;
- Получатели специальной пенсии;
- Получатели компенсации за потерю кормильца или потерю трудоспособности;
- Получатели государственного социального пособия;
- Получатели пособия по уходу за ребенком с инвалидностью или получатели пособия для людей с инвалидностью, которые нуждаются в уходе.
Те, кто получает выплаты от VSAA на банковский счет, поддержку за январь и февраль (в сумме 40 евро) получат в феврале. Если поддержку за январь и февраль в феврале не выплатят, ее выплатят в марте, вместе с мартовской поддержкой.
Те, кто получает пенсию, пособие или компенсацию от VSAA на дом, получат поддержку за январь, февраль и март (в сумме 60 евро) в марте, вместе с мартовской пенсией, пособием или компенсацией.
Кому нужно подать заявление в VSAA, чтобы получить поддержку?
- Совершеннолетним жителям, которым присвоен статус беженца или альтернативный статус и которые достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости или у которых имеется инвалидность до достижения пенсионного возраста;
- Жителям, которые получают служебную пенсию от Бюро по защите Сатверсме или Службы военной разведки и безопасности, и имеют инвалидность;
- Жителям, которые получают государственное пособие социального обеспечения, выплата которого временно приостановлена.
Что нужно указать в заявлении VSAA
- Имя, фамилию и персональный код заявителя;
- Номер телефона или адрес электронной почты для связи;
- Номер счета, на который перечислят поддержку.
Заявление нужно подать в течение шести месяцев с того момента, как закон о поддержке вступил в силу, то есть до 29 июля 2022 года, или с того дня, как у вас появилось право на поддержку в 20 евро в месяц (в период с 1 января 2022 года по 30 апреля 2022 года).
Как подать заявление в VSAA, чтобы получить поддержку
- Электронно, через официальный электронный адрес;
- Электронно, по почте — pasts@vsaa.gov.lv (в этом случае заявление нужно подписать надежной электронной подписью);
- Отправить по почте в любой из отделов VSAA, или поместить в специальный почтовый ящик, который находится в центрах обслуживания клиентов VSAA (это нужно сделать в рабочее время центров).
Здесь — пример заявления.
Во время чрезвычайной ситуации VSSA также принимает заявления, поданные через портал Latvija.lv, используя электронную услугу Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana.
Решение о назначении поддержки 20 евро в месяц VSAA принимает в течение 30 дней с момента получения заявления, а выплачивает поддержку — в течение 30 дней после принятия решения.
Что еще нужно знать?
- Если житель одновременно получает несколько упомянутых выше пособий (кроме пособия по уходу за ребенком с инвалидностью или пособия для людей с инвалидностью, которые нуждаются в уходе, поддержка в 20 евро выплачивается за одно из них;
- Если житель получает в том числе и пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или пособие для людей с инвалидностью, которые нуждаются в уходе, поддержка выплачивается и за это;
- Если за ребенка полагается поддержка как в 50, так и в 20 евро, выплачивается поддержка в 50 евро;
- Поддержка не подлежит взысканию и вычету и не облагается налогом на доходы физических лиц;
- При оценке материального положения домохозяйства для того, чтобы предоставить социальную помощь, социальная служба не принимает во внимание выплаченную поддержку;
- Поддержкa в 20 евро учитывается при оплате услуг учреждений длительного социального ухода и социальной реабилитации.