Поддержку домохозяйствам в энергокризис можно будет заметить в ноябрьских счетах

18 октября Кабинет министров одобрил поправки, которые устанавливают порядок, в котором торговцы электроэнергией будет применять снижение платы к потребителям электроэнергии и получать за это государственную компенсацию.

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Поддержку домохозяйства будут получать автоматически в период с 1 октября 2022 года до 30 апреля 2023 года — торговцы электроэнергией будут применять ее к счетам за электроэнергию, потребляемую в прошлом месяце.

Подтвержденные поправки устанавливают также переходный период для торговцев, чтобы те в случае необходимости могли адаптировать свою IT систему для более эффективного применения скидок.

Таким образом у торговца есть право применить поддержку за октябрь и ноябрь в декабрьском счету, а позже — каждый месяц за электроэнергию, потребленную месяцем ранее. Если такой переходный период торговцу не нужен, пользователи заметят снижение стоимости уже в ноябрьских счетах.

Те торговцы, которые применяют механизм перехода, обязаны сообщить об этом в ноябрьских счетах за октябрь и указать, что поддержка за октябрь будет применена в декабрьском счете.

С 1 октября этого года по 30 апреля 2023 года для всех домохозяйств будет применяться фиксированная плата в размере 160 евро/МВтч за первые 100 кВтч в месяц, чтобы компенсировать рост цены на электроэнергию. Оставшуюся разницу компенсирует государство. За потребление электроэнергии свыше 100 кВтч домохозяйство будет платить по цене, указанной в договоре купли-продажи электроэнергии. Если потребление электроэнергии домохозяйством превышает 500 кВтч/месяц, то домохозяйству также выплачивается пособие — 50% от цены, превышающей 0,160 евро/кВтч, но не более 0,100 евро/кВтч.

Согласно поправкам Кабмина, ​​потребитель должен получать снижение платы даже в случаях, если оплачивает электроэнергию по выровненному платежу.

Также определено, что независимо от вида услуги по торговле электроэнергией, уменьшение платы для пользователей должно рассчитываться с использованием средней платы за потребленную электроэнергию.

