Поддержку Латвии в борьбе с пандемией Covid-19 оказали несколько стран
Foto: Valsts kanceleja

Поддержку Латвии в борьбе с пандемией Covid-19 оказали Финляндия, Венгрия, Нидерланды и Швеция, написал министр здравоохранения Даниэль Павлютс в твиттере.

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Использовав механизм гражданской защиты Европейского союза (ЕС), Латвия получила медицинское оборудование. Павлютс поблагодарил за помощь не только Финляндию, Венгрию, Нидерланды и Швецию, но и те страны, которые предоставят поддержку в будущем.

Больница им. П. Страдиньша ранее сообщала, что из Финляндии при поддержке ЕС для лечения пациентов с Covid-19 были доставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения информировало, что со второй партией международной помощи в Латвию было доставлено оборудование для перфузионных шприцевых насосов, которое на этой неделе будет передано больницам.

Как сообщили на заседании правительства на прошлой неделе представители Минздрава, Латвия попросила поддержку у ЕС и международных организаций по предоставлению различного медицинского оборудования и устройств для увеличения пропускной способности больниц, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

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LETA

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