Подготовка к массовой вакцинации и застрявший на месяц в Египте литовец. Главное о Covid-19 на 31 марта

Латвия готовится к массовой вакцинации на пасхальных выходных, президент Латвии призывает следовать примеру Израиля, а отпуск литовского туриста в Египте растянулся ещё на месяц из-за того, что тот заболел Covid-19 и его не пускают в Литву без отрицательного теста на коронавирус. Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 31 марта.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 630 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек. В стационары поступили 66 пациентов, из них восемь перевезены. Всего в больницах лечатся 696 пациентов, 83 в тяжелом состоянии. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 364 случая на 100 000 жителей.

В Литве выявлено 853 новых случая Covid-19, скончались семеро человек. 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве составляет 328,9 случая на 100 тыс. жителей. В Эстонии выявлено 1009 новых случаев Covid-19, скончались шестеро инфицированных. 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии составляет 1286,33 случая на 100 тыс. жителей.

Правительство не планирует ослаблять ограничения и разрешать что-то открывать. Об этом премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3. Премьер-министр подчеркнул, что сейчас Латвия не приблизилась к завершению пандемии, а до завершения кризиса предстоит пройти большой путь. "В этом заключается вызов. Если мы пойдем слишком быстро, то ожидается то же самое, что произошло в других странах - рост заболеваемости, которого мы не хотим", - сказал политик.

На выходных планируют прививать 12 000 человек в день. В 10 городах планируется открыть центры массовой вакцинации, в каждом из которых будет прививаться 500-1500 человек в день. Сейчас в очереди на вакцинацию записаны 170 000 человек. Глава Бюро вакцинации Эва Юхневича призвала и других жителей не тянуть и записаться, даже если очередь их приоритетной группы подойдет нескоро.

“Живая очередь”, чтобы вакцина не пропадала. Президент Латвии Эгилс Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (Новое Единство) предложил ввести “живые очереди” у пунктов вакцинации по примеру Израиля. “Живая очередь значит, что люди ждут в очереди и если остаются лишние дозы вакцины или кто-то не пришел, то те, кто стоит в очереди, могут получить свою дозу вакцины. Такая практика есть в других странах. Нашему процессу вакцинации тоже нужен эластичный подход”, - заявил Левитс.

Латвия не планирует ставить AstraZeneсa "на паузу”. В отличие от отдельных земель Германии, Канады, Норвегии и Дании, Латвия продолжит использовать вакцину AstraZeneсa для всех групп населения. Глава Совета по иммунизации Даце Завадска сказала, что пока не доказана причинно-следственная связь между препаратом и редкими случаями тромбоза у привитых.

Латвия может до лета получить дополнительные 376 689 доз вакцины Pfizer. Это станет возможно, если ЕС поддержит предложение Португалии перераспределить 3 млн вакцин BioNTech/Pfizer в пользу стран с высокими рисками заражения Covid-19 и низкими темпами вакцинации.

История дня. Литовский турист уже месяц не может получить отрицательный результат анализа на Covid-19 и покинуть Египет. По действующим правилам, в Литву может прилететь только человек с отрицательным тестом на коронавирус. Робертас должен был вернуться из Египта 11 марта, но тест на коронавирус дал положительный результат. С тех пор мужчина сдавал тест еще два раза (каждые 6 дней), но и на третий раз тест дал положительный результат. У мужчины нет никаких симптомов, он уверен, что здоров, но в Литву вернуться не может. Благо, что власти Египта берут расходы на содержание изолирующихся иностранцев на себя.