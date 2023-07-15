Подготовка к пандемиям будущего: закон об управлении Covid-19 отменят, но отдельные нормы будут сохранены

В скором времени планируется объявить закон "Об управлении распространением инфекции Covid-19" утратившим силу, но отдельные содержащиеся в нем нормы планируется включить в закон "Об эпидемиологической безопасности".

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Министерство здравоохранения внесло на согласование соответствующие поправки в закон "Об эпидемиологической безопасности".

Как пояснили в Минздраве, правила закона "Об управлении распространением инфекции Covid-19" предусматривают, что упомянутый закон будет действовать до тех пор, пока существуют угрозы эпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса.

"На данный момент, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже выступила с заявлением об отмене чрезвычайной ситуации международного значения в области общественного здравоохранения, есть основания признать закон "Об управлении распространением инфекции Covid-19" утратившим силу", — заявили в министерстве.

В то же время Минздрав признает, что в связи с предложением отменить закон необходимо обеспечить сохранение и интеграцию отдельных его норм в закон "Об эпидемиологической безопасности", а также их непрерывность.

Рекомендации ВОЗ

В этом году 5 мая ВОЗ объявила, что Комитет по чрезвычайным ситуациям изменил свою позицию и заявил, что пришло время перейти на долгосрочное управление пандемией коронавируса, поскольку наблюдается тенденция к снижению летальных случаев, вызванных Covid-19, а также случаев госпитализации и помещения в отделения интенсивной терапии. Кроме того, у жителей теперь есть высокий уровень иммунитета против вируса SARS-CoV-2.

Руководствуясь указанными соображениями и рекомендациями комитета, генеральный директор ВОЗ опубликовал временные рекомендации для государств-членов по приоритетным вопросам, которые призваны обеспечить способность стран действовать в чрезвычайных ситуациях в будущем; включить вакцинацию от Covid-19 в рутинные схемы вакцинации общества; ослабить ограничения на путешествия; основываться на оценке рисков и отменить требования сертификатов о вакцинации.

В Минздраве заявили, что ВОЗ обеспокоена возможными новыми опасными мутациями вируса SARS-CoV-2, которые могут представлять угрозу для здоровья жителей. Об этом свидетельствовали и тенденции распространения разных вариантов вируса SARS-CoV-2 на протяжении всей пандемии Covid-19, что привело к росту заболеваемости несколько раз.

В Латвии заболеваемость снижается

Согласно информации в распоряжении Минздрава, количество лиц в Латвии с подтвержденной инфекцией Covid-19 и количество проведенных тестов в 2023 году, а также количество пациентов в стационарах с основным диагнозом Covid-19 продолжает сокращаться.

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На 20-й неделе в Латвии зарегистрировано 64 новых случая коронавируса, количество новых случаев уменьшилось на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей. В течение недели проведено 427 тестов, что на 51%, чем на 19-й неделе.

Доля положительных тестов составила 15%, что на 7,3% больше, чем на 19-й неделе. На 20-й неделе зарегистрировано восемь смертей пациентов с Covid-19.

Министерства оценивают закон

В начале этого года Минюст начал оценку необходимости действия закона "Об управлении распространением инфекции Covid-19", попросив все министерства в пределах своей компетенции оценить содержащуюся в законе нормативную базу и предоставить информацию о том, следует ли сохранить нормы из упомянутого закона, и какие из них именно следует сохранить и интегрировать в правовые акты других отраслей, а также какие правовые нормы должны получить преемственность.

В настоящее время подготовлены поправки к закон "Об эпидемиологической безопасности", которые предусматривают перенос отдельных норм закона "Об управлении распространением инфекции Covid-19" в целях обеспечения их преемственности.

В Минздраве признают, что такой подход к адаптации нормативно-правовой базы для выхода из пандемии Covid-19 также рекомендуется Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), поскольку страна, извлекая уроки из текущей пандемии , должны подготовиться к будущим пандемиям и угрозам, соответствующим образом обобщив правила, которые необходимо сохранить для будущих пандемий, и включив их в отраслевые нормативные акты.

Гендиректор ВОЗ также заявил 5 мая этого года, что для помощи странам в переходе к долгосрочному управлению Covid-19, им следует рассмотреть действия в пяти ключевых областях — совместный эпиднадзор, защита сообщества, безопасный и масштабируемый уход, доступ к антидотам и координация действий в чрезвычайных ситуациях.

Нормы, которые будут сохранены

Минздрав призывает перенести в закон "Об эпидемиологической безопасности" отдельные требования, которые в настоящее время содержатся в законе "Об управлении распространением инфекции Covid-19".

Планируется сохранить для жителей возможность получения сертификата о вакцинации от Covid-19. Как пояснили в Минздраве, в мире еще есть места, где может потребоваться ковид-сертификат, поэтому жителям Латвии необходимо сохранить возможность получения таких сертификатов, чтобы их можно было предъявить как в туристических целях, так и в случае требований на работе.

Также будут сохранены нормы, касающиеся диагностики и информирования о случаях заражения Covid-19.

С отменой закона "Об управлении распространением инфекции Covid-19" Минздрав считает необходимым обеспечить непрерывность Информационной системы вакцинации (VIVAT), поскольку оказание услуг вакцинации от Covid-19 будет важным и в будущем, особенно в преддверии более широкой кампании по вакцинации осенью, когда ожидается повторная вспышка коронавируса и прививки будут актуальны для лиц из групп риска.

Будут также сохранены отдельные нормы в отношении вакцинации от Covid-19, чтобы лица из групп риска также имели свободный доступ к прививкам от коронавируса в течение этого переходного периода.

Также Минздрав призывает в законе "Об эпидемиологической безопасности" закрепить регулирование в отношении режима карантина в местах лишения свободы и применять его к любому распространению опасного инфекционного заболевания. Такое решение необходимо потому, что различные инфекции имеют свойство вспыхивать быстро и неожиданно, в результате чего необходимы немедленные действия начальника Управления местами заключения.