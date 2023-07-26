Подготовка к строительству Лиепайской тюрьмы идет по графику
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Подготовка к строительству Лиепайской тюрьмы идет в соответствии с графиком, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в программе TV3 "900 секунд".

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Она сообщила, что в настоящее время ведутся мелиоративные и подготовительные работы, а строительство самой тюрьмы может начаться в сентябре, когда планируется торжественная закладка капсулы.

Тюрьма должна быть готова в сентябре 2025 года, но для обучения сотрудников потребуется не менее полугода, чтобы в первом квартале 2026 года заключенные могли быть переведены в новый комплекс, сказала Либиня-Эгнере.

Она также сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры с Лиепайской городской думой о том, как вовремя привлечь сотрудников в новую тюрьму.

Стоимость проекта Лиепайской тюрьмы составляет 125,87 млн евро без НДС. Конкурс выиграло Citrus Solutions.

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