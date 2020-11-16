Подготовлен полный 1200-страничный приговор по делу о золитудской трагедии
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Сегодня завершена подготовка полного приговора по уголовному делу о золитудской трагедии, который был оглашен в феврале этого года. Решение суда изложено на 1232 страницах.

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Как сообщила представитель Судебной администрации Инара Макарова, более подробно о полном приговоре по делу завтра, 17 ноября, расскажут рассматривавшие его судьи Эрлен Эрнстсонс, Айга Фреймане и Анита Гравите.

Пресс-конференция состоится в 14.00 на платформе Microsoft Teams.

В соответствии с нормативными актами полный текст приговора планировалось подготовить до 13 марта, однако с учетом объемов и необходимости перевода на русский язык срок был продлен. Решение суда может быть обжаловано только после подготовки его полного текста.

Как сообщалось, Пардаугавский суд Риги по делу о золитудской трагедии приговорил к заключению только одного обвиняемого — инженера-строителя Ивара Сергетса, который должен будет провести в тюрьме шесть лет.

Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев.

Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия "Maxima Latvija" Инна Шуваева.

При обрушении магазина "Maxima" в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура потребовала тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет.

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LETA

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LETA

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