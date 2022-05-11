Подходы к памятнику в парке Победы перекрыты; Госполиция объяснила, почему не сделала это раньше

Как уже сообщалось, начальник Государственной полиции Армандс Рукс принял решение закрыть все подходы к памятнику в Пардаугаву до конца лета, чтобы не допустить возможные провокации. Рукс объяснил также, почему это не было сделано раньше.

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"Я считаю ход вчерашних событий неприемлемым и понимаю непонимание патриотически настроенного общества по поводу того, почему доступ к символу оккупационного режима не был ограничен раньше. Со стороны полиции еще раз хочу подчеркнуть, что мы можем действовать только и единственно в соответствии с законом. Право полиции закрывать или ограничивать доступ к объекту не такое всеобъемлющее, как может показаться. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что без действительно существенной угрозы общественной безопасности не может быть применена статья закона, предусматривающая право на отказ в доступе к тем или иным объектам. При подготовке к 9 мая полиция работала по тщательно спланированному плану, подготавливая и своевременно предотвращая риски конфронтации и угрозы, о чем свидетельствует ход дня — все происходило без существенной эскалации и каких-либо особо конфликтных событий. Также не было массового скопления людей и все прошло относительно гладко. Следовательно, в рассматриваемое время любое решение об отказе в доступе к объекту с точки зрения закона не было бы обосновано, что не исключало возможности ограничения такого доступа другими лицами, обладающими такой компетенцией", — сказал Рукс.

Начальник Государственной полиции заявил также: "До вчерашнего дня, 10 мая, выраженной общественной угрозы, которая бы прямо давала полиции право закрыть это место — не было. В свою очередь, развитие событий 10 мая показало, насколько реальны физические столкновения и другие риски вблизи этого объекта, поскольку в свободно доступном пространстве могут собираться как патриотически настроенные, так и пророссийски настроенные люди, и есть благодатная почва для потенциальных столкновений и других массовых правонарушений. Оценив возможное развитие будущих событий, которые могут вызвать как риск физических столкновений, так и массовые беспорядки со всеми вытекающими последствиями, что поставит под угрозу безопасность нашего латвийского населения, возник разумный повод для соответствующих опасений и принятия решений. На данный момент я не вижу ни моральной, ни юридически обоснованной причины для отмены этого решения".

Государственная полиция обращает внимание на то, что Бюро внутреннего контроля Государственной полиции проводит служебную проверку действий своиъ 9 и 10 мая и некоторых эпизодов 11 мая у памятника в Пардаугаве. Если кто-то столкнулся со слишком толерантным отношением полицейских к правонарушениям, то об этом можно сообщать руководству Госполиции на мейл vadiba@vp.gov.lv.

Госполиция уже обсудила с Земессардзе возможное сотрудничество в случае необходимости. Получено подтверждение о готовности Земессардзе оказать поддержку. Полиция подчеркивает, что пока нет необходимости в такой поддержке.