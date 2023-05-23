Подкомиccия Сейма призывает Рижскую думу переименовать несколько улиц в столице

Подкомиссия по развитию Латгале при комиссии по правам человека и общественным делам в Сейме призывает Рижскую думу переименовать в столице несколько улиц.

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Общество "Центр публичной памяти" ранее предложил восстановить историческое название улицы Маскавас — улица Латгалес, а существующую в настоящее время улицу Латгалес переименовать в улицу Латгалю.

Также общество предложило переименовать улицу Ломоносова в улицу Валерии Сейле — организатора первого Латгальского конгресса, члена Народного совета и Конституционного собрания, а также первой женщины в правительстве Латвии.

Как сообщил подкомиссии руководитель общества Карлис Кангерис, за последние три года было определено 145 улиц, которые нужно переименовать, но удалось добиться смены названия только 22 улиц. Даугавпилс и Резекне вообще отказались от переименования улиц, сославшись на отсутствие финансов.

По словам руководителя общества, в Риге на данный момент удалось "облатышить" три улицы — Бранткална, Старой Руссы и Келдыша.

Вице-мэр Риги Линда Озола отметила, что в думе по этому вопросу существуют различные мнения. В то же время дума осознает ответственность, в том числе и по вопросу национального самоуважения. Озола считает, что вопрос о переименовании рижских улиц в ближайшее время нужно включить в повестку дня Рижской думы.

На заседании присутствовал и парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Карлис Шадурскис, который заявил, что пришел "по эмоциональным причинам". "Мне стыдно за свое рабочее место, стыдно говорить, где оно находится — Министерство климата и энергетики находится на улице Маскавас, 156. Можете ли вы представить ситуацию, когда приходится говорить это украинскому послу", — сказал Шадурскис, выразив надежду, что название улицы будет изменено.

Он предположил, что во время обсуждения вопроса о переименовании улицы в Рижской думе прозвучит аргумент о том, что это дорого, потому что улица Маскавас длинная. "Тогда у меня вопрос, сколько стоит самоуважение и есть ли у него цена", — сказал Шадурскис.