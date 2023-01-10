Поднимается уровень воды в Даугаве возле Екабпилса, гидрологи прогнозируют наводнение

За последние сутки уровень воды в Даугаве возле Екабпилса поднялся более чем на метр, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Во вторник в 12 часов уровень воды в Екабпилсе на 5,94 метра превышал нулевую отметку наблюдательной станции. Наводнение в городе возможно, когда уровень воды превысит семь метров.

Уровень воды у железнодорожного моста в Зельки остается высоким, однако за последние сутки он немного снизился. Вблизи Плявиняс продолжаются колебания уровня воды, но в верхнем течении ситуация спокойная.

Гидрологи объясняют, что наступившие после оттепели морозы способствовали образованию шуги почти по всей Даугаве. В выходные дни возле Плявиняс интенсивно собиралась ледяная масса, постепенно заполняя водохранилище льдом и шугой. В настоящее время край скопления ледяной массы на реке находится под Екабпилсом, шуга продолжает образовываться и скапливаться, поэтому уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повышается.

Ожидается, что у Екабпилса будет превышена отметка уровня воды, соответствующая очень высокому уровню, или оранжевому предупреждению. В результате будут затоплены более обширные территории вокруг Екабпилса.

При этом уровень воды в низовьях реки Огре за последние сутки существенно не изменился. В большинстве рек уровень воды падает, на отдельных участках повышаясь из-за уплотнения льда.

Желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках действует по всей стране, а у Даугавы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях действует оранжевое предупреждение.

По оценке гидрологов, наиболее сложная ситуация сложилась в Плявиньском водохранилище и выше него. В ближайшие дни ожидается оттепель, снег и лед будут таять. Новообразованный ледовый покров непрочен, поэтому на самых быстрых участках рек начнется движение льда, станут образовываться новые уплотнения и уровень воды снова поднимется.