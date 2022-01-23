Подорожание энергоресурсов: на решение проблемы может потребоваться почти 0,5 млрд евро
Foto: LETA

Свыше 400 млн евро. Минимум такая сумма может потребоваться для поддержки населения и бизнеса из-за роста цен на энергоресурсы. Речь идет как о тех мерах, которые уже реализуются, так и о тех, которые правительство намерено рассмотрено уже в понедельник, 25 января. Но по уровню дефицита бюджета Латвия находится среди лидеров Европейского союза, поэтому придется хорошо оценить, на какие шаги готова пойти Латвия, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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В настоящий момент большая часть помощи — это заемные средства. Лишь небольшая часть погашается за свой счет, например, от продажи квот на выбросы (78 млн евро).

В целесообразности помощи сомнений нет, но главная задача — деньги должны попасть к тем, кто в помощи нуждается, а не просто ее предоставить всем подряд, говорят политики.

Глава Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука отмечает, что Латвия впервые после мирового финансового кризиса оказалась в лидерах ЕС по дефициту бюджета, хотя правительство полно решимости входить в финансово ответственную группу Северных стран.

По размеру дефицита бюджета Латвию опережают только Греция, Италия и Мальта. Несмотря на ситуацию, наращивать дефицит не стоит, поскольку это также ведет к росту потребительных цен.

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