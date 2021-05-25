Подорожают некоторые услуги на рижских кладбищах

Прейскурант платных услуг на столичных кладбищах будет пересмотрен и обновлен. Об этом во вторник, 25 мая, договорились депутаты Комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде Рижской думы.

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Перечень платных ритуальных услуг, предоставляемых Управлением муниципальных кладбищ, не менялся с 2010 года. Некоторые услуги утратили свою актуальность и будут удалены из прейскуранта, на другие услуги будут снижены цены, но есть и такие услуги, которые подорожают.

В их числе услуги, связанные с вырыванием и закапыванием могильной ямы. Они вырастут в цене настолько, чтобы покрыть расходы на заработную плату персонала и частичные материальные затраты. В настоящее время расходы на эту услугу превышают доходы и составляют 35 евро. После вступления поправок в силу эта эта услуга обойдется уже в 79 евро.

Увеличится и плата за ритуальные услуги: за захоронение гроба в среднем на 50 евро, а за захоронение урны - на 9 евро. Доходы от этих услуг также пойдут на оплату труда сотрудников кладбищ. За десять лет зарплата работников кладбищ стала неконкурентоспособной с другими зарплатами на рынке труда, поэтому невозможно заполнить вакансии и обеспечить разумную рабочую нагрузку, признают представители департамента.

Они также отмечают, с увеличением нагрузки на кладбища растут и расходы, связанные с управлением. В то же время муниципалитету важно поддерживать качество услуг, предоставляемых населению, и способствовать их доступности.

Ранее действующие скидки для определенных групп населения сохранятся.

Изменения в прейскуранте кладбищ вступят в силу после их утверждения на заседании Рижской думы.