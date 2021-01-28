Подозреваемый в коррупции мэр Екабпилса ушел в отставку

В четверг, 28 января, перед заседанием Екабпилcской думы, на котором планировалось принять бюджет самоуправления на 2021 год, мэр города Айварс Крапс сообщил о своей отставке и приостановке работы в партии "Для развития Латвии". Как уже сообщалось, на прошлой неделе Крапса задерживало Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

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Крапс сообщил, что решил покинуть пост председателя думы, поскольку в связи с наложенным KNAB запретом занимать должность он не может полноценно выполнять должностные обязанности. Крапс уходит с должности, чтобы не создавать препятствий для деятельности самоуправления.

Он также сообщил, что по собственному желанию принял решение приостановить деятельность в партии "Для развития Латвии", чтобы его коллеги не были втянуты в этот скандал, пока он не докажет свою невиновность.

Решение о дальнейшей работе в думе в качестве депутата он обещал принять в ближайшее время.

На прошлой неделе KNAB запретил подозреваемому по уголовному процессу о закупках Екабпилсского городского самоуправления Айварсу Крапсу занимать пост мэра города. Крапсу также запрещено выезжать из страны и контактировать с определенными лицами, но он может продолжать выполнять обязанности депутата думы. Сам Крапс заявил, что не согласен с выдвинутыми против него подозрениями и считает свое задержание "предвыборным шоу", организованным недоброжелателями.

В пятницу, 22 января, KNAB задержал Крапса и руководителя муниципального предприятия Jekabpils pakalpojumi Гунтара Лейтанса. Ведомство возбудило уголовное дело по подозрению в возможных нарушениях закона со стороны должностных лиц Екабпилсской думы в связи с закупками муниципального предприятия. KNAB сообщил, что 21 сентября 2020 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и мошенничестве. В рамках уголовного процесса в четверг были произведены неотложные уголовно-процессуальные действия. В целом к делу причастны шесть человек.