Подозреваемый в шпионаже Адамсонс решил выйти из "Согласия"

Депутат Янис Адамсонс решил выйти из партии "Согласия" и ее фракции в Сейме, сообщает LETA. Сейчас он уже с начала июня находится под арестом по подозрению в шпионаже в пользу России.

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Адамсонс отправил письмо Сейму, где подчеркнул, что не сделал ничего плохого, но сознает, что выдвигаемые против него обвинения могут навредить партии. Однако мандат депутата он не сложит, потому что он присвоен ему народом Латвии.

По неофициальным данным, Адамсонс в течение четырех лет передавал заинтересованным лицам публично доступные документы — изменения в законопроектах, информацию о закупках в армии, рассказывал о посещении восточной границы страны, информировал о настроениях Балтийской ассамблеи относительно "Северного потока-2". Таких эпизодов, предположительно, было более 40.

Депутат работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, в Комиссии по запросам и в Подкомиссии по балтийским делам. У него не было доступа к гостайне, но на заседаниях оборонной комиссии представлялась информация ограниченного доступа.