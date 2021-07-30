Подросткам стала доступна вакцина производства Moderna
Foto: LETA

30 июля в Латвии началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет вакциной производства Moderna, сообщили агентству LETA в Бюро вакцинации.

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До сих пор подросткам была доступна только вакцина производства BioNTech/Pfizer.

Как уже сообщалось, 20 июля Европейское агентство лекарств утвердило вакцину Moderna для использования среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Побочные эффекты, замеченные у подростков, были такими же, как и у взрослых.

Подросткам с 14 лет не нужно соглашение родителей на вакцинацию и они могут записаться на прививку самостоятельно. Остальным детям для введения прививки необходимо согласие родителей или опекунов.

Source

rus.DELFI.lv

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