Подростков приглашают стать участником бесплатного медиа-лагеря в Огре

С 25 по 29 октября в Огре пройдет международный медиа-лагерь "Young Media Sharks", где молодые таланты со всей Латвии будут получать знания и практику от профессионалов медиа-сферы. Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 18 лет, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой, кино или культурным менеджментом. Благодаря поддержке посольства Германии в Латвии и самоуправления Огре, пройти обучение можно абсолютно бесплатно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году преподавателями лагеря "Young Media Sharks 2022" станут продюсер финского телеканала "YLE" Анти Хирвонен, корреспондент иностранных новостей Латвийского телевидения Гинтс Амолыньш, украинский режиссер и продюсер Максим Наконечный, реализовавший социальную акцию на Каннском кинофестивале, латвийский блогер Никлавс Мичулис, музыкальный продюсер и диджей радио "Radio 5" Мakree, редактор "Delfi Plus" Вита Дрейере, специалист по рекламе Раймонд Платацис, программный директор "TV3 group Latvia" Элина Екабсоне и многие другие.

"Мы очень рады, что восьмой год поодряд сможем дать возможность самым креативным и целеустремленным латвийским ученикам получить знания от больших профессионалов. Участники лагеря не только будут учиться от ведущих специалистов сфер, но сами примут участие с создании контента. В лагере будет работать студия "Young Media Sharks", где все смогут попрактиковаться",— рассказала автор идеи и главный оранизатор лагеря Илона Бичевска.

Обучение пройдет на латышском и английском языках. Ознакомится с программой и подать заявки в лагерь можно на официальном сайте проекта www.YoungMediaSharks.eu до 21 октября (23.59). Претендентов будут отбирать по результатам творческого задания и мотивациии. Подать заявку!