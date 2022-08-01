Подросток из KidsTV, который взял интервью у Лукашенко, переехал с семьей в Беларусь

Участник Academy KidsTV из Латвии 16-летний Илья Кароза, который взял интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко на "Славянском базаре", решил остаться в Беларуси. Недавно к нему переехали родители с двумя младшими детьми, сообщает белорусское Общенациональное телевидение (ОНТ).

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Мама подростка рассказала телеканалу, что за 39 лет жизни в Латвии так и осталась чужой — паспорта гражданина у нее никогда не было. Зато все три ребенка - граждане Латвии. Она объяснила, что семья решила перебраться в Беларусь из-за страха, что могут отобрать остальных детей, 7 и 5 лет ("предпосылки такие"). По словам самого Ильи Карозы, он побоялся, в Латвии на него заведут уголовное дело, поэтому решил остаться в Беларуси.

В эфире телеканала ОНТ рассказали, что после того, как видеозапись интервью с президентом попала в соцсети, в Латвии против матери мальчика начали уголовное дело за предательство. Свидетельств этому заявлению телеканал не предоставил.

Об "отнятии детей" белорусским медиа уже рассказывала основатель, руководитель и педагог по вокалу Academy KidsTV Надежда Бухарова — гражданка России. По ее словам, по возвращению в Латвию ей грозят огромные репрессии. Этими опасениями она поделилась перед интервью с Лукашенко. На его вопрос: "Как соседи поживают?", Бухарова ответила: "Вы же в курсе, не знаем, как приедем, что будет с нами!" "Ну так оставайтесь", — предложил Лукашенко. "Так и хотим, уже налаживаем контакты", — ответила Бухарова.

Как выяснил портал Delfi, юному "академику" Илье Карозе Бухарова приходится бабушкой. И это не первый раз, когда она организовывала воспитанникам студии интервью с Лукашенко и его сыном, о чем свидетельствует посвященный этим событиям раздел портала KidsTV - "Президент".

Как рассказал белорусскому Общенациональному телевидению Илья, с журналистикой он свое будущее не связывает, а мечтает о поступлении в кадетское училище. Под Витебском как раз есть подходящее, где подросток намерен учиться. Илья сообщил, что считает действия властей Латвии в отношении него показательными, чтобы другим неповадно было. Сожалеет он лишь об одном, что не смог попрощаться с друзьями. Сама Бухарова 25 июля выставила на фейсбук пост со словами: "Если кто-то из вас захочет исключить меня из друзей - я пойму". И пояснением: "За интервью с Президентом Лукашенко академию закрыли, мы - враги Латвии, дети - изменники".

Уже сообщалось, что Детская академия радио и телевидения KidsTV попала в поле зрения Латвийской службы госбезопасности после того, как в середине июля ее воспитанники поехали в Витебск на фестиваль "Славянский базар". Один из участников академии взял интервью у Александра Лукашенко, поинтересовавшись его "формулой успеха". Результат появился в эфире провластного белорусского канала, на что тут же отреагировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс: "деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена".

Позже Госслужба качества образования Латвии сообщила, что Детская академия радио и телевидения KidsTV ведет обучение без законных оснований - без аккредитации от Министерства образования и лицензии от Рижской думы. А портал Delfi выяснил, что лицензия от Рижской думы у академии раньше была, но ее вовремя не продлили.