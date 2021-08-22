Подтвержден 101 новый случай Covid-19, один больной скончался
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За минувшие сутки в Латвии выявлен 101 новый случай Covid-19, один больной скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 85,8 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 76 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 25 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 7712 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 045 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.

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