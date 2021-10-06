Подтвержден 1671 новый случай Covid-19, скончались 16 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1671 новый случай Covid-19, скончались 16 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Все умершие старше 50 лет, в том числе два пациента входили в возрастную группу от 50 до 59 лет, два — от 60 до 69 лет, шесть — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 680,5 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1267 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 404 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 21 825 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 164 801 случай Covid-19, умерли 2773 человека с коронавирусом.