Подтвержден 181 новый случай Covid-19, скончались два пациента

За минувшие сутки в Латвии выявлен 181 новый случай Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 101,8 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 155 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 26 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 33 416 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 867 случаев Covid-19, умерли 2573 человека с коронавирусом.