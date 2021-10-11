Подтверждено 1002 новых случая Covid-19, скончались 5 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1002 новых случая Covid-19, скончались 5 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Все умершие старше 50 лет, в том числе два пациента входили в возрастную группу от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 908,6 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 834 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 168 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 7847 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,8%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 172 278 случаев Covid-19, умерли 2806 человек с коронавирусом.