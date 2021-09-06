Подтверждено 114 новых случаев Covid-19, скончались три пациента

За минувшие сутки в Латвии выявлено 114 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший пациент входил в возрастную группу от 70 до 79 лет, еще два — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 185,6 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 97 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 17 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 7677 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 144 632 случая Covid-19, умерли 2588 человек с коронавирусом.