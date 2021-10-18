Подтверждено 1253 новых случая Covid-19, скончались 7 пациентов, в больницах 1114 человек
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1253 новых случая Covid-19, скончались 7 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди умерших один пациент входили в возрастную группу от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, пять — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1307,2 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 986 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 267 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 8365 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 186 869 случаев Covid-19.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло до 1114 человек, в том числе за минувшие сутки госпитализирован 121 пациент с коронавирусом, выписано только 16.

В настоящее время в больницах находится 981 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 133 человек — тяжелое.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 15 993 пациента с коронавирусом.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

41

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы