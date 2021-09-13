Подтверждено 135 новых случаев Covid-19, скончались четыре пациента
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 135 новых случаев Covid-19, скончались четыре пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По два умерших входили в возрастные группы от 60 до 69 лет и от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 260,3 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 117 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 18 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 14 605 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 147 328 случаев Covid-19, умерли 2613 человек с коронавирусом.

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