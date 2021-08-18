Подтверждено 180 новых случаев Covid-19, один больной скончался

За минувшие сутки в Латвии выявлено 180 новых случаев Covid-19, один больной скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший входил в возрастную группу от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 68 до 72,4 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 150 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 30 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 8537 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 140 505 случаев Covid-19, умерли 2566 человек с коронавирусом.