Подтверждено 1835 новых случаев Covid-19, скончались 23 пациента
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1835 новых случаев Covid-19, скончались 23 пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Среди умерших два пациента входили в возрастную группу от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, восемь — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1351,8 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1394 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 459 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 17 194 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,8%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 188 722 случая Covid-19.

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Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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