Подтверждено 2142 новых случая Covid-19, скончались 12 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2142 новых случая Covid-19, скончались 12 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Среди умерших один пациент входили в возрастную группу от 50 до 59 лет, два — от 60 до 69 лет, семь — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1110,4 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1678 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 464 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделан 20 050 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,7%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 180 440 случаев Covid-19.