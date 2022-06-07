Подтверждено 215 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, получена информация о четырех умерших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кумулятивный показатель Covid-19 за сутки уменьшился с 117,5 до 116,4 случая на 100 тыс. населения.

Вчера проведено 3105 лабораторных тестов на Covid-19, из них 6,9% были положительными. Из зарегистрированных заболевших 81 человек не был вакцинированы или не прошел курс вакцинации, 134 были вакцинированы от Covid-19.

Умершие относились к возрастным группам от 60 до 69 лет, от 70 до 79 лет, от 80 до 89 лет и от 90 до 99 лет. Из умерших двое были непривиты или не прошли курс вакцинации, а двое были привиты.

С начала пандемии в Латвии скончались 5834 человека, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 829 640 человек.